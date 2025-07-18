انخفاض أسعار البن بعد التراجع عالميًا

أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري عن طريق شُعبة تجار البن عن انخفاض في أسعار البن نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.

وأشاد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة بدور الشُعبة في متابعة الحركة التجارية والأسعار في قطاعها للوقوف علي أي مستجدات قد تحدث أولا بأول مؤكدًا علي أهمية المتابعة للأسواق من كافة الشُعب التجارية لرصد حالة الأسواق ومتابعتها والحرص علي زيادة معروض السلع للحفاظ علي استقرار السوق وهو ما تسعي إليه الدولة المصرية بمؤسساتها العامة والخاصة.

وقال حسن فوزي رئيس شُعبة تجار البن بغرفة القاهرة إن أسعار البن بالسوق المحلي بدأت في الانخفاض استجابة لتراجع الأسعار عالميًا مقدرًا نسبة الانخفاض بحوالي 10%.

ووجه "فوزي" الشكر لرئيس غرفة القاهرة أيمن العشري علي دعمه للشُعب التجارية في الأنشطة المختلفة بشكل عام وشُعبة البن بصفة خاصة ومتابعتها لمعرفة الحركة التجارية بالسوق وما قد يتبعها من مستجدات خاصة أن قطاع البن تخضع الأسعار فيه للبورصة العالمية وآليات العرض والطلب.

ولفت رئيس شُعبة البن إلى أن الشُعبة حريصة دائمًا علي متابعة السوق في قطاعها ومطالبة منتسبيها بأهمية السعي لاستقرار السوق وخفض الأسعار طبقًا لخطة الغرفة التي تتماشي مع رؤية الدولة المصرية في زيادة معروض السلع للحفاظ علي استقرار السوق والسعي لخفض الأسعار .

وأعرب رئيس شُعبة البن عن أمله في أن تحدث انخفاضات أخري في أسعار البن عالميًا حتي ينعكس ذلك علي الأسعار محليًا متابعا: إن الأسعار عندما تكون منخفضة هذا يصب في صالح المواطن والتاجر وينعش الحركة التجارية بشكل عام ، أما حدوث العكس وزيادة الأسعار يؤثر علي تراجع المبيعات من خلال خفض المستهلك لمشترياته وهو ما ينعكس سلبيًا علي التجار؛ ولذلك تراجع الأسعار يحقق الهدف الأساسي وهو وجود سلعة تلبي رغبات المواطنين سعرًا وتزيد من الحركة التجارية بالسوق ، وهو ما يحقق الهدف الآخر وهو التوسع في التجارة ومن ثم إتاحة فرص عمل جديدة للشباب والمردود سيكون إيجابي اقتصاديًا ومجتمعيًا.

