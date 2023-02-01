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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مدينة البترا الأردنية تسجل رقما قياسيا في عدد زائريها ..صور

صدى البلد

سجلت مدينة البترا الأثرية الأردنية رقماً قياسياً في أعداد زوارها خلال شهر يناير الماضي مقارنة بذات الشهر من السنوات الماضية، بزيادة بلغت حوالي 147بالمئة للعدد الإجمالي و188بالمئة للأجانب عن ذات الشهر في عام 2019 والمشهور بعام المليون زائر، بحسب الأرقام الصادرة عن إقليم البترا .

وبحسب أرقام أظهرتها سلطة إقليم البترا، بلغ عدد السياح الإجمالي لشهر يناير الماضي 82 ألفا و937 سائحا من جميع الجنسيات منهم 72 ألفا و294 سائحا أجنبيا بينما بلغ عدد الأردنيين حوالي 7112الف زائر، بما فيهم برنامج أردنا جنة و2684 ألف زائر عربي.

وبالمقارنة مع ذات الفترة لسنة 2019 فقد بلغ عدد الزوار 56 ألفا و559 زائرا من الجنسيات كافة، وفي عام 2022 بلغ عدد الزوار 30 ألفا و287 زائرا.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن مدينة البترا تحظى باهتمام ملكي كبير لتعزيز التنافس السياحي لمدينة البترا على خارطة السياحة العالمية والتركيز على توسيع الاستثمار في القطاع السياحي بالمدينة وتطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات متطورة تواكب متطلبات السياحة المتجددة.

وأضاف أن عام 2022 شهد حركة سياحية نشطة أظهرت تعافياً سريعاً للمدينة الوردية من تداعيات جائحة كورونا، ما انعكس على القطاع السياحي والتجاري في اللواء لتعويض خسائر السنوات الماضية.

وأشار إلى انه من المتوقع أن يكون عام 2023 عاماً سياحياً بامتياز ، بحسب مؤشرات السلطة الموجودة لدى المكاتب السياحية وحجوزات الفنادق، وأن تتجاوز الأرقام التي كانت عليها عام 2019 التي وصل فيها عدد السياح 135ر1 مليون زائر.

من جهة أخرى، أكد الفرجات أن السلطة تعمل على تنظيم الموقع الأثري في البترا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية بما يليق بالمكانة التاريخية والسياحية للمدينة والمحافظة عليها كموقع تراث عالمي.

وأوضح أن السلطة تعمل على استحداث مسارات سياحية جديدة مثل (مسار الدير الخلفي)وإضافة سيارات الدفع الرباعي لتكون ضمن المسار والمضي في إنشاء مركز زوار بيضا، وربط القرية الثقافية بالموقع الأثري ومركز الزوار وإقامة فعاليات ثقافية وعالمية من خلالها بالإضافة إلى أسواق ومطاعم وخدمات متنوعة فيها.

وتابع أنه بدأ العمل بتوفير المنطاد الثابت في المنطقة من خلال احد المستثمرين المحليين، بالإضافة إلى توفير خدمة التاكسي الطائر بالتعاون مع إحدى الشركات المختصة لعمل جولات سياحية حول الموقع الأثري وإمكانية النقل من عمان نحو البترا.

وفي إطار دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، قال الفرجات إن السلطة دعمت تلك الفئة من خلال برنامج خاص بهم ، حيث استفاد من البرنامج 635 شخصا من مختلف مناطق اللواء واشتمل على توزيع المعدات الطبية لحوالي 87 شخصا منهم الشديدة والمتوسطة، كما تم توزيع المعدات الطبية على اربع جمعيات للتربية الخاصة في اللواء لتوسيع قاعدة الاستفادة منها لأبناء المجتمع المحلي كافة.

كما شمل الدعم أسِرَّة وفرشات طبية وحرامات وكراسي متحركة ووكرات للمشي وعدد آخر من المعدات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة.

يذكر أن المدينة الأثرية عانت خلال السنتين الماضيتين من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على مختلف دول العالم، لكن سرعان ما شهدت المدينة الوردية تعافياً سياحياً انعكس على أرقام السياح فيها والتي سجلتها إحصائيات سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ، حيث سجلت خلال عام 2022 ثالث أفضل الأعوام من ناحية أعداد السياح.

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