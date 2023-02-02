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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بتأجيل الحمل الأول عاما واحدا لتحديد النسل

الحمل
الحمل

وجهت عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رسالة لكل أسرة مصرية بشأن تحديد النسل وتنظيم الأسرة، قائلة: “فكرة تنظيم الأسرة الهدف منها المحافظة على صحة الأم والأطفال”.

تعميم فكرة تنظيم الأسرة

وأضافت “الألفي” لـ"صدى البلد"، أنه يجب تعميم فكرة تنظيم الأسرة، والعمل على نشر هذا المفهوم للارتقاء بالمجتمع والمحافظة على الصحة العامة للأم والأطفال، لافتة إلى أن الدستور المصرى كفل حقوق الأطفال، ووفقا للعرف المجتمعي فإن الحق يقف عند حقوق الآخرين، أي يجب التركيز على حماية حقوق الأطفال الدستورية في توفير أسرة مستقرة وتربية صحية ونفسية تسهم في إيجاد طفل صالح وقادر على خدمة ذاته وأسرته ووطنه.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هناك عددا من حقوق الطفل التي يجب حمايتها والعمل على تحقيقها من قبل الأسرة، أبرزها مشورة ما قبل الزواج، وهي حق أولي أصيل لإيجاد أسرة قوية واعية، وتأجيل الحمل الأول لمدة عام على الأقل، والتركيز على الولادة بالشكل الطبيعي وليس القيصرية.

وتابعت البرلمانية: “أيضا الرعاية المثلى للطفل في السنة الأولى، علاوة على نشر مفهوم المباعدة بين الحمل، ما يدعم حماية صحة الأم والطفل من مخاطر عدة”.

الدستور المصري تنظيم الأسرة الصحة العامة مجلس النواب زواج

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