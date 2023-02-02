أحمد زايد: نسعى جاهدين لتطوير ورقمنة كتب مكتبة الإسكندرية لتلحق بالجمهورية الجديدة

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية على أن المكتبة صرح عظيم ومسئولية كبيرة بنيت بأيدي مصرية وأموال مصرية ويديرها ويعمل بها مصريون، ويُجرى العمل على قدم وساق لتطويرها حاليًا من خلال رقمنة الكتب لتلحق بقطار الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض مصر.

جاء ذلك خلال ندوة بنادي اليخت بالإسكندرية، برئاسة عماد قبطان، رئيس النادي، وأدارتها سارة سرور، عضو مجلس إدارة النادي، وتحت رعاية اللجنة الثقافية بالنادي برئاسة هايدي الشافعي، وفي حضور دكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق واللواء طارق هيكل المدير التنفيذي للنادي.

وقدم زايد الشكر للمديرين السابقين لمكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين الذي أسس الهيكل الإداري والتنظيمي للمكتبة، والدكتور مصطفى الفقي الذي أكمل المسيرة، مضيفًا: "أتمنى تحقيق 25% من الإنجازات التي حققها الدكتور الفقي والدكتور سراج الدين.

وأكد زايد أن الدكتور مصطفى الفقي لم يترك مكتبة الإسكندرية إلا بإرادته الشخصية وبإلحاح منه بعد المجهود الكبير الذي قام به خلال جائحة كورونا والفترة العصيبة وقت انتشار الفيروس سعيا لعدم تأثر مكتبة الإسكندرية بتداعبات هذه الجائحة.

ومن جانبه، أكد عماد قبطان رئيس مجلس إدارة النادي على أن مكتبة الإسكندرية والنادي وجهان لعملة واحدة فمكتبة الإسكندرية تعد من أعمدة بناء العقل و النادي يسير على هذا الضرب من خلال الفاعليات التي يقوم بها دائما والتي تعمل على الارتقاء بالنواحي الثقافية في المجتمع السكندري خاصة وأن نادى اليخت المصري بالإسكندرية، أحد أعرق وأجمل نوادي الثغر ويتميز بموقعه العبقري الشاهد علي التاريخ، والمطل على جزيرة فاروس، وعلى البحر الواسع في جانب والميناء الشرقي "أو الميناء الكبير كما كان يعرف في العصور اليونانية والرومانية القديمة" في جانب آخر.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق على أنه في الوقت الذي تحتفل مكتبة الإسكندرية بمرور ٢٠ عام على إنشاءها يحتفل نادي اليخت المصري بمرور ١٢٢ عام على إنشاؤه والملاحظ أن المؤسستين يتبادلان الإطلالات على البحر المتوسط.

وطالب الجمل الدكتور زايد خلال الندوة بإضافة البعد العلمي لفاعليات مكتبة الإسكندرية من خلال الأنشطة العلمية والمؤتمرات العلمية العالمية التي كانت تضم علماء حاصلين على جائزة نوبل حتى يزاد الزخم في هذا المجال خاصة وأن المكتبة بها من الأجهزة الإلكترونية الحديثة لا يوجد لها مثيل في أي مكان آخر وخاصة ما يعرف بـ"سوبر كمبيوتر".