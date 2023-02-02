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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم نجل فنان.. القصة الكاملة لمصرع طفل في الإسكندرية والأمن يفرغ الكاميرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 لقى طفل مصرعه وأصيبت سيدة فى حادث تصادم سيارتين بشارع المشير بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية.

يأتي الحادث تزامنا مع الطقس السيئ بسبب نوة الكرم الحالية والتي تبعها تحذيرات من محافظة الإسكندرية للمواطنين بتجنب القيادة إلا للضرورة.

بداية الواقعة

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم في شارع المشير انتقل الأجهزة الأمنية وضباط المرور وتبين إصابة سيدة وطفل لفظ أنفاسه الأخيرة في حادث تصادم سيارتين بعد اختلال عجله القيادة في ساعات متأخرة من الليل وتم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إزالة أثار الحادث وفتح الطريق .

فنان شهير


وتحفظت الأجهزة المعنية على المتسبب في الحادث والسيارات تحت تصرف النيابة وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة .

النيابة تقرر حبس الشاب

وقررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في وفاة طفل أثناء قيادته السيارة بأحد شوارع الإسكندرية وإصابة والدته، وقررت تفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الحادث.

أهل الطفل يتهمون نجل فنان شهير

وكشف محمود الشوربجي، والد ضحية حادث الإسكندرية، تفاصيل مصرع نجله، حيث زعم أن المتسبب في الحادث ابن الفنان إيمان البحر درويش.

وأوضح محمود الشوربجي في تصريحات لصدى البلد، أن المتهم كان يسير بسرعة جنونية في الطريق، مما أسفر عن اصطدام سيارة المتهم بسيارته من الخلف بينما كان المجني عليه نائما، إذ انقلبت السيارة وأسفر عن مصرع الطفل وإصابة باقي أفراد الأسرة بكدمات.

ولفت محمود الشوربجي، والد ضحية حادث الإسكندرية، إلى أن المتهم حاول إنكار تسببه بالحادث، لكن تم إرفاق كاميرات المراقبة التي شهدت الحادث في محضر النيابة، موضحا أن ابنه توفي عن 8 سنوات.

نجل فنان شهير 


فيما لم يصدر أي رد حتى الآن من أسرة الفنان إيمان البحر درويش بخصوص الواقعة.

فنان شهير قسم شرطة سيدي جابر إيمان البحر درويش أخبار الحوادث الطقس السيئ

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