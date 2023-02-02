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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. تدريب مشترك بين الجيشين الأمريكي واللبناني

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أجري الجيش اللبناني تدريبا مشتركا بين عناصر من مدرسة القوات الخاصة ومن الأفواج: المغاوير، مغاوير البحر، المجوقل، وبين عناصر من الجيش الأميركي حيث يتخلل التدريب تمارين قتالية ومناورات ورمايات.

جانب من التدريب 

وكان الجيش اللبناني في وقت سابق قد أعلن مقتل مهرب والقبض على آخر في تبادل لإطلاق النار مع دورية عسكرية عبر الحدود اللبنانية السورية في عرسال شمالي شرق البلاد.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني، في بيان السبت، أن دورية من الجيش لاحقت مواطنَين كانا يحاولان تهريب مواد استهلاكية داخل "بيك أب" وسيارة ماركة (جي ام سي)، عبر الحدود اللبنانية السورية في منطقة وادي قطنين- بجرود عرسال.

وأوضحت أن المهربين أقدما على إطلاق النار باتجاه الدورية؛ فرد عناصرها بالمثل؛ ما أدى إلى مقتل مهرب والقاء القبض على الآخر.

وأوضحت أن الدورية ضبطت السيارتين والمواد داخلهما وسلاحا حربيا، وكمية من الذخيرة وجهازي اتصال، مشيرة إلى أنه تم تسليم المتهم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، وتم مباشرة التحقيق.

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