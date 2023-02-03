الإسكان : عمل شبكات ري ونظام معالجة للمياه في سانت كاترين ..فيديو

قال الدكتور مصطفى منير مستشار وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن منطقة الدير ثانى أقدم دير على مستوى العالم، وبالتالي تم تطوير المكان ليتناسب مع قيمة الدير، موضحا أنه تم عمل دراسة متكاملة للحماية من السيول والاستفادة منها وتم تنفيذ مسرات لسحب المياه وتجميعها في نقاط محددة بمخازن جوفية لاستغلال المياه.



وأضاف مستشار وزير الإسكان، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أنه تم عمل شبكات ري ونظام معالجة للمياه، موضحا أن واحة سانت كاترين ستكون من أكبر واحات الزيتون على مستوى مصر .



ولفت مستشار وزير الإسكان، إلى أنه في المرحلة الثانية من تطوير سانت كاترين سيتم بناء المركز الاستشفائى العالمى والذى سيديره سكان أهالى سانت كاترين وذلك لتطوير السياحة، موضحا أن سانت كاترين ستضم سياحة روحانية وسياحة بيئية وسياحة علاجية فهم من أكبر أنواع السياحة على مستوى العالم من حيث الإنفاق والإقامة .



وقال مستشار وزير الإسكان، إنه يتم بناء فنادق تتوافق مع بيئة سانت كاترين ولا تؤثر بالسلب على البيئة الموجودة لذلك شاركت معنا وزارة السياحة والآثار وأخذنا مقترحات منهم خلال التطوير .