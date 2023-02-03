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لون الجبال .. قرار من الإسكان للبناء في سانت كاترين | فيديو

الدكتور مصطفى منير
الدكتور مصطفى منير مستشار وزير الإسكان للشؤون الفنية

قال الدكتور مصطفى منير مستشار وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن مصر لديها موارد لا حصر لها من بينها منطقة سانت كاترين والتي كانت مهملة خلال العقود الماضية، موضحا أنه صدرت توجيهات من القيادة السياسية أن يتم إعادة اكتشاف تلك المنطقة من جديد وتخطيطها بما يتناسب مع أهميتها .


وأضاف مستشار وزير الإسكان، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أن سانت كاترين هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تجلها فيها الله سبحانه وتعالى، وبها أعلى قمة في مصر وهو جبل طور، كما أنها من ضمن مناطق التراث العالمى لدى اليونسكو وكذلك محمية طبيعية وبالتالي صدرت التوجيهات بتعظيم استغلال سانت كاترين.


وأوضح مستشار وزير الإسكان، أنه تم البدء في تطوير سانت كاترين منذ عام ونصف، متابعا: استقرينا على خطة التطوير التي وضعت بحيث تكون شاملة فلا تشمل السياحة فقط ولكن خطة تشمل السياحة وفندق جبلى ومنتجع سياحى ومنطقة سكنية تضم أكثر من 500 وحدة سكنية جديدة وأقصى ارتفاع دورين فقط والألوان المستخدمة متسقة مع الجبل.


ولفت مستشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة سانت كاترين كانت تعانى من سوء حالة المرافق بشكل كبر، فتم عمل شبكة مرافق كاملة على مستوى المدينة.

مصطفى منير وزير الإسكان مستشار وزير الإسكان للشؤون الفنية منطقة سانت كاترين القيادة السياسية

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