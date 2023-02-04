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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسماعيل فرغلي للسيدات: لو عرفتي إن جوزك بيخونك اوعي تتحديه انتي الخسرانة!

اسماعيل فرغلى
اسماعيل فرغلى

وجه الفنان إسماعيل فرغلي نصيحة للشباب المقبلين على الزواج، إذا أرادوا حياة ناجحة، ونصحهم بعدم البوح بمشاكلهم، حتى وإذا كانت لأقرب الأشخاص إليهم، معلقاً:" اتخانقوا جوا البيت، طول ما الحكاية جوا البيت سهل تتحل، والزوج والزوجة أسرارهم لو طلعت برا البيت بيبقى شكراً، سهل ينفصلوا".

وأضاف إسماعيل فرغلي خلال لقاءه في برنامج "البخت" مع الإعلامية خلود عزمي، المذاع على قناة الشمس، أن القيم والمبادئ ثقافة ليس لها علاقة بالحلال أو الحرام، وأن تربية الأولاد 50٪ منها تقليد،:" اللي اتربيت فيه ربيت عيالي عليه".

ووجه الفنان إسماعيل فرغلي نصيحة للسيدات، وهي عدم تحدي أزواجهم إذا علمت إحداهن أن زوجها يخونها، قائلاً:" اوعي لو عرفتي إن جوزك بيخونك تتحديه انتي الخسرانة، هتخشي في حرب معاه، إديله فرصة يحاسب نفسه،  عادي الإنسان ممكن يغلط، بس متبقاش الست ند بند، إدي فرصة للراجل إنه يحاسب نفسه، هيصعب عليه نفسه".

كما كشف إسماعيل فرغلي عن تلقيه عرضاً للزواج من ملكة جمال لبنان، لكنه رفض من أجل أولاده، مُضيفاً:" كان فيه مغريات، ودي كانت برا مصر والظروف كلها متاحة، وهي اللي عرضت الجواز عليا أيام ما كنت صغير، والحوار حصل برا مصر، إتأثرت شوية، ولكن أصعب حاجة على الزوجة إن جوزها يتجوز عليها، اللي كان فارق لي الولاد، ضفر ولادي بالدنيا كلها، كنت ببقى قاعد معها مكنتش مصدق إن دي بتحبني أنا، لإن مكنش حظي في الوسامة، كانت ملكة جمال الكل بيتمناها، وأنا واحد من الناس كنت بتمناها".

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وأشار إسماعيل فرغلي أن أصعب فترة في حياته كانت وقت اعتقاد أسرته إستشهاده في حادث اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، حيث كان حينها مجند في الشرطة العسكرية، و كان من بين المشاركين في العرض العسكري الذي أقيم بمدينة نصر في 6 أكتوبر 1981.

وأختتم:" كنا نماذج من الأسلحة، جينا وقفنا جنب المنصة، لقينا طيارة الريس فوقينا، وبعدها لقينا دربكة، عملوا اجتماع، قالولنا إن الريس تم الاعتداء عليه، وبعدها عرفنا إنه توفي، فـ٥٠٪ من العيلة قالوا إني استشهدت، فنزلوا المجندين وقتها ٢٤ ساعة عشان الناس تتطمن،الفترة دي غير دلوقتي البيوت كلها كانت إيد واحدة، فإخواتي قالوا إسماعيل فرغلى جه، لاقيت الدنيا كلها عندي، وأمي خدتني في حضنها،وكل اللي ورا أمي بيعيطوا، ده كان أصعب إحساس مر عليا في حياتي، كان موقف صعب أوي".

وفي سياق آخر، شارك إسماعيل فرغلي مؤخراً في مسلسل "العيلة دي"، وهو بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامي،محمد أبو داود، هايدي رفعت، ياسمين سمير، مها سلامة، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

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