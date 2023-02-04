سكان قرية بلقس بقليوب يستغيثون بوزير الكهرباء لنقل محول لخطورته على حياتهم

أرسل القارئ ياسر فوزي شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من وجود محول كهرباء يشكل خطورة علي الاشخاص والاطفال بالقرية محل اقامته.

وقال ياسر فوزي في شكواه، إنه يوجه استغاثه لوزير الكهرباء ورئيس مجلس الوزراء من أهالي قرية بلقس بقليوب بمحافظة القليوبية حيث قامت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بوضع محول كهرباء صغير جدا يشكل خطورة على الأطفال والمارة.

وأضاف أنه تم تحديد مكان بديل لنقل المحول من خلال الوحدة المحلية بقريه بلقس لكن لم يتم نقله حتي الان من خلال شركة كهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وذلك لتحميل مقايسة النقل علي محافظة القليوبية.

وطالب ياسر فوزي المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01112128315/01223594213

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.