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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. بنزيما مهدد بالغياب أمام الأهلي في كأس العالم للأندية

بنزيما
بنزيما

كشفت تقارير صحفية، موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني، من المشاركة مع فريقه في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان بنزيما قد خرج مصابا في مباراة فالنسيا الأخيرة في الدوري الإسباني، تحديد موعد عودته حتى الآن.

وذكرت شبكة "relevo"، إن الجهاز الطبي في نادي ريال مدريد، يرى أن بنزيما أمامه فرصة للمشاركة مع الميرنجي في نصف نهائي البطولة العالمية، وفقا لما يشعر به اللاعب تجاه إصابته.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني في ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي يرفض المخاطرة ببنزيما في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حتى يتعافى من الإصابة تماما.

الأهلي يصطدم بريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وحقق فريق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي، ليصطدم بريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

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