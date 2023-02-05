تهنئة خاصة من كهربا.. لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شريف

هنأ محمود كهرباء لاعب نادي الأهلي، زميله محمد شريف بعيد ميلاده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

ونشر محمود كهربا فيديو طريف لفريق الأهلي أثناء الاحتفال بعيد ميلاد محمد شريف.

وكتب محمود كهربا: "كل سنة وانت طيب يا أخويا يا ابن البلد يا أصيل".

https://instagram.com/stories/mkahrabaa1010/3031038068087010573?igshid=MDJmNzVkMjY=

عبر محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بالمغرب في افتتاح كأس العالم للأندية، والتأهل لربع النهائي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي. وقال شريف إن الفريق استعد بقوة للمباراة وإن جميع اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا ويستحقون الفوز بهذه النتيجة.

وأضاف شريف في تصريحاته عقب المباراة: «كنا في قمة تركيزنا وسعينا بقوة لإدراك الفوز ونجحنا في تحقيق ما نريد».

وعن تسجيله الهدف الثاني في المباراة وفوزه بلقب أفضل لاعب قال شريف: «لا يهم أن أسجل أهدافًا ولكن الأهم بالطبع هو تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي».

وأشاد شريف بالجماهير المغربية التي ساندت الأهلي في المدرجات، مؤكدًا أنهم يحبون الأهلي كثيرًا وتمنى أن تظل هذه العلاقات الطيبة دائمًا.

واختتم شريف حديثه، مؤكدًا أن الأهلي يسعى لتحقيق مركز مميز في النسخة الحالية لكأس العالم للأندية، وأن يصل الفريق لأبعد نقطة، ويحقق مركزًا أفضل من المركز الثالث الذي تحقق في المشاركتين الأخيرتين.