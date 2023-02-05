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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك الاستثمار الأوروبي يضخ أكثر من 70 مليون يورو لتحديث التعليم والنقل بصربيا

صدى البلد

  أعلن بنك الاستثمار الأوروبي أن البنك الأوروبي العالمي EIB Global، ذراع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) المخصص للأنشطة خارج الاتحاد الأوروبي، وافق على استثمار يفوق الـ 70 مليون يورو لدعم تحديث التعليم والبنية التحتية للنقل المستدام في صربيا.


وأوضح البنك أن الاستثمارات تتضمن قرضا بقيمة 40 مليون يورو لبناء وتجهيز المرافق التعليمية وتحسين جودة التعليم المهني في صربيا بالإضافة إلى قرض آخر بقيمة 31 مليون يورو لتحسين أنشطة الملاحة في الممر المائي على طول نهري سافا والدانوب.
 

ووفقا لبيان لبنك الاستثمار الأوروبي، اليوم، جاء الإعلان عن هذه الاستثمارات خلال زيارة قام بها وفد البنك الأوروبي العالمي EIB Global، ذراع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) المخصص للأنشطة خارج الاتحاد الأوروبي، إلى بلجراد لإجراء عدد من الاجتماعات مع المسئولين بجمهورية صربيا وتدشين اتفاقيات التمويل الموقعة بين الجانبين مؤخرًا ومناقشة الدعم المستقبلي والاحتياجات الاستثمارية للبلاد.
 

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ليليانا بافلوفا، المسؤولة عن أنشطة البنك في صربيا، أن الاستثمارات الجديدة تساهم في تحسين معايير التعليم وتنمية رأس المال البشري، وكذلك تأمين سبل النقل عبر الممرات المائية وبالتالي تحقيق هدف النمو الاقتصادي المستدام والشامل في صربيا.
وأضافت أن المشاريع، التي تنفذ في إطار فريق أوروبا، تهدف إلى ضمان تعزيز الانتقال الرقمي بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وكذلك رفع كفاءة البنية التحتية للممرات المائية الداخلية والنقل النهري على طول ممر الراين - الدانوب، وهو طريق داخلي محوري لمنطقة البلقان وأوروبا، بهدف زيادة الإنتاج ورفع كفاءة البنية التحتية للنقل والطاقة المستدامة في قطاعات الرعاية الصحية والبحث والتطوير والمياه والصرف الصحي.


من جهته، أشاد نائب رئيس وزراء صربيا وزير المالية، سينيشا مالي، بدور بنك الاستثمار الأوروبي "كمستثمر رئيسي و شريك موثوق به لسنوات عديدة" في دفع عجلة التنمية والإصلاحات حتى في أوقات الأزمات.
وأعرب عن امتنان حكومة صربيا لجهود البنك في دعم المشروعات ذات الأولوية، على سبيل المثال تحديث المؤسسات التعليمية وإعادة بناء وتطوير البنية التحتية للبلاد.
وأشار إلى اتفاق البنك الأوروبي وجمهورية صربيا على تفعيل قرض بقيمة 65 مليون يورو، جرى توقيعه في عام 2020، للمساعدة في جلب مهارات ومعدات رقمية جديدة إلى أكثر من 1500 مدرسة صربية.


يذكر أن البنك الأوروبي العالمي EIB Global قدم حوالي 375 مليون يورو لمشاريع البحث والتطوير والتعليم في دول غرب البلقان بهدف رقمنة مرافق التعليم والعلوم في المنطقة بالإضافة إلى 4.5 مليار يورو في قطاع النقل منذ عام 2005، بينما استثمر البنك في صربيا وحدها أكثر من 7.2 مليار يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قطاعات النقل والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية للمرافق منذ عام 1977.

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