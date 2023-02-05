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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: دمج مبادرات منتدي الشباب في الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح

صدى البلد

ثمن النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، قرار إدارة منتدى شباب العالم بعدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" وتوجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيمه  في تنفيذ حزمة مبادرات ومشروعات وبرامج تنموية ذات تأثير مباشر على الشباب، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية، مضيفا:" شباب البرنامج الرئاسي نبتة طيبة ترعرعت فى أرض خصبة غنية بالأنتماء وحب الوطن".

وأضاف "البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا القرار يوضح مدى  إدراك شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة وتنظيم المنتدى لحجم المتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتالية، مضيفا" أن هذه المتغيرات نتج عنها تداعيات إنسانية و اقتصادية أصبحت تُمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والمواطنين،.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الشباب المصري أحد أهم اطراف التنمية، و المشاركة في تخفيف الأعباء الإقتصادية ودفع عجلة التنمية، منوها بأن القرار يسهم فى تخفيف حدة الأزمة العالمية على الفئات الأكثر احتياجا

و ثمن عضو مجلس الشيوخ ، قرار إدارة الحوار الوطني، بشأن الأخذ بعين الاعتبار حزمة البرامج والمبادرات التي تم الإعلان عن إطلاقها والبدء في تنفيذها، ضمن المحاور الرئيسة الثلاثة بالحوار الوطني (السياسي والاقتصادي والمجتمعي)، وحرصها على وجود مساحات مشتركة بين الجميع خاصة الشباب.

مجلس الشيوخ محمد صلاح البرنامج الرئاسى لتاهيل الشباب تأهيل الشباب للقيادة البرنامج الرئاسي

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