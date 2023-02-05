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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مخالفات تموينية في حملة بالدقهلية

صوره من الحملات
صوره من الحملات

شنت مديرية التموين بالدقهلية بإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبرئاسة الدكتورة شادية السعيد مأمور الضبط القضائى بالمديرية وأحمد مجدى مأمور الضبط القضائي  بالمديرية وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك التابع لرئاسة مجلس الوزراء وبعضوية إبراهيم العرابى، حملة تمونية مكبرة بدائرة  شربين وتم تحرير 4 محاضر ومصادرة نحو 4 أطنان علف  وحوالي 300 كيلوجرام جبنه.

كما  تم تحرير  محضر مخالفة للقرار 123 لسنة 1994 بدون فواتير.
‏‪  كما تم تحرير ٢ محضر مخالفة للقانون ٢٨١لسنة 1994 الخاص بالغش والتدليس وتم مصادرة ٤ أطنان علف وحوالي 300 كيلو جرام جبن، وتم تحرير محضر مخالفة للقرار ١٨٠ لسنة ١٩٥٠ عدم اعلان  أسعار.  

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IMG-20230205-WA0024
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حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك الدقهلية مديرية التموين رئاسة مجلس الوزراء التموين بالدقهلية مديرية التموين بالدقهلية وكيل وزارة التموين بالدقهلية مأمور الضبط القضائي

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