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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشاهد مأساوية.. أحمد موسى يعرض اللحظات الأولى لزلزال تركيا وسوريا

زلزال سوريا وتركيا
زلزال سوريا وتركيا

وعرض الإعلامي أحمد موسى، مشاهد مروعة لآثار الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تقدّم بواجب العزاء للشعبين السوري والتركي، وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء للمصابين.

وتابع أحمد موسى، خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر تحركت لدعم الشقيقة سوريا، والشعب التركي، لافتًا إلى أن آثار هذا الزلزال مستمرة، حتى الأن، كما أن الأرقام المتداولة عن المنازل المتضررة جراء هذه الكارثة، أولية، ولم يتم حصر كامل للأضرار حتى الأن، مشيرًا إلى أن تركيا طلب دعمًا عالميًا لمواجهة تداعيات الزلزال.


وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن أكثر من 45 دولة أرسلت مساعدات، وفرق إنقاذ لتركيا، مؤكدًا أن هذا الزلزال هو الأكبر الذي ضرب دولة في منطقة الشرق الأوسط بعد زلزال إيران المُدمّر، مشيرًا إلى أن مناطق الزلزال تشهد تساقط الثلوج؛ وهو أمر لم يمنع جهود الإغاثة.

كما عرض أحمد موسى، اللحظات الأولى للزلزال العنيف في تركيا؛ والذي يُعتبر أكبر كارثة إنسانية منذ 85 عامًا؛ وتسببت في دمار هائل، لافتًا إلى أن توابع هذا الزلزال ما زالت مستمرة.
 

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