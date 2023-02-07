أمطار على القاهرة غدا.. وموعد تحسن طقس البلاد |شاهد

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس البلاد، و موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، و الطقس في الإسكندرية.



وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو على البحر المتوسط، لافتا إلى أن هناك نشاطا للرياح قوي، وانخفاض في درجات الحرارة في طقس البلاد.

تقل فرص سقوط الأمطار في طقس البلاد



وأضافت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تقل فرص سقوط الأمطار في طقس البلاد، وأمطار خفيفة ومتوسطة على الوجه البحري والمدن الساحلية، واستمرار في انخفاض في درجات الحرارة و تهدأ سرعة الرياح.

التحسن الأكبر يومي الخميس والجمعة



وتابعت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشعر بتحسن في درجات الحرارة وطقس البلاد بداية من الغد، والتحسن الأكبر يومي الخميس والجمعة.