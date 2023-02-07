الزيت بـ35 جنيها والمكرونة بـ6.. النيل للمجمعات الاستهلاكية تزف بشرى

أكد محمد مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن الأسعار لدينا في المنافذ أرخص من الأسعار الموجودة في الأسواق، لافتا إلى أن الأسعار أقل من السوق بـ 30%.



وأضاف محمد مندور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الزيت الحر بسعر 35 جنيها ومتوفر بكميات، والمكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيه، مقابل 10 جنيهات في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن نعمل على توفير كافة السلع في كل المحافظات المصرية بأسعار أقل.

أسعار اللحوم الطازجة بـ 135



وتابع محمد مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن أسعار اللحوم الطازجة بـ 135، والبرازيلي بـ 120 جنيها، وأسعار الأسماك بسعر يومي من من 47 جنيه إلى 50 جنيها للمجمد.

