متحدث الصناعة: ملف الصادرات على رأس أولويات الحكومة

أكد ياسر جابر المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، أنّ الوزارة هدفها الأساسي هو تبسيط الإجراءات على المستثمرين، موضحًا: "مفيش قرار بيتاخد في الوزارة دون إشراك مجتمع الأعمال سواء اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية أو المجالس التصديرية، وكلهم موجودون على مائدة الاجتماعات، وذلك من أجل الوصول إلى منظومة مرنة يمكنها تحقيق المطلوب ونستطيع من خلالها زيادة معدلات الإنتاجية ونحافظ على العمالة".

وأضاف جابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "عندما نوجد هذه البيئة ونسهل الإجراءات، فإن المصنع يستطيع من خلال هذه الامتيازات والحوافز أن يزود معدلاته الإنتاجية وهو ما يؤدي إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، وتساعد الوزارة المصانع على تصدير منتجاتهم، من خلال برنامج تنمية الصادرات".

وشدد، على أن ملف الصادرات على رأس أولويات الحكومة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن نعمل على التصدير بـ100 مليار دولار: "هذا الأمر قد يبدو حلما، لكنه ليس كذلك، لأننا بالفعل نرفع من معدلات صادراتنا، حيث يبلغ معدل الزيادة 12%، ووصلنا إلى 35.6 مليار دولار بنهاية 2022، ارتفاعا من 32.4 مليار دولار في عام 2021".

تفتح أسواقا جديدة

وأوضح، أن أزمة جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في أن عددا كبيرا من الدول الأوروبية وغير الأوروبية أغلقت، لكن الصناعة الوطنية وبالدعم غير المسبوق الذي قدمته الدولة استطاعت أن تزود صادراتها وتفتح أسواقا جديدة، كما تبرم اتفاقيات لمنح امتيازات أكبر.

