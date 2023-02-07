صور| كلوى كارداشيان بإطلالة جريئة أبيض وأسود

خضعت نجمة تليفزيون الواقع "كلوي كارداشيان"، لجلسة تصوير جديدة شاركت بها جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام".



وتألقت كلوي كارداشيان، فى الصور بإطلالة جريئة وساحرة، حيث ارتدت ملابس مثيرة باللونين الأبيض والأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، كما اعتمدت مكياج هادئ أبرز أنوثتها.







ومؤخرًا احتفلت "كلوي كارداشيان" نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بوصول عدد متابعيها إلى 280 مليون متابع عبر انستجرام حيث تحظى بمتابعات كبيرة من جانب جمهورها.



كلوي كارداشيان هي نجمة تليفزيون للواقع وعارضة شهيرة وممثلة بدأت عملها في 2007، واكتسبت شهرتها منذ مشاركتها في برنامج «KEEPING WITH THE KARDASHIAN» مع شقيقتيها "كيم" و"كورتني" وأختيها "كايلي جينر" و"كيندال جينر".