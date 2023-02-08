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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نهال عنبر توجه رسالة غامضة لـ جمهورها عبر إنستجرام

نهال عنبر
نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر متابعيها صورا جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت نهال علي الصورة"أهم شخص في حياتك..مش اللي بتشعر بوجوده..لكن اللي بتشعر بغيابة"

وأثارت كل من نهال عنبر وسميحة أيوب حالة من الجدل بعد تصريحاتهما بشأن دخولهما عالم التمثيل حيث لقيا رفضا تاما من جانب الأسرة إلا أنهما أصرا على الاستمرار.

نهال عنبر 

قالت نهال عنبر خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" أن والدتها اتخذت موقفا شديدا من عملها كممثلة وهددتها بالمقاطعة وأنها كانت تعمل مديرة فرع لشركة سياحة لمدة 5 سنوات وسبقتها 5 سنوات أخرى كمشرفة في الشركة.

وأشارت نهال عنبر إلى أنها بدأت التمثل وهي مديرة لفرع إحدى شركات السياحة، حيث عرض عليها المخرج رمسيس نجيب، بطولة فيلم نادي الذكريات وعمرها 17 عاما.

 

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