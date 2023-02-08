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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدث نادر.. الحكم على ضابط شرطة بالإعدام في كينيا

جثامين الضحايا
جثامين الضحايا

حكمت محكمة في نيروبي على ضابط شرطة في كينيا، يدعى فريدريك لليمان، بالإعدام كان من بين المدانين بقتل محامي نيروبي ويلي كيماني وموكله جوزيفات مويندا وسائق سيارة الأجرة جوزيف مويروري.

وفي الحكم الصادر يوم الجمعة، سيقضي ثلاثة متهمين آخرين، ستيفن تشيبوريت وسيلفيا وانجيكو وبيتر نجوجي، 30 و 24 و 20 عامًا على التوالي.

في كينيا، عادة ما يتم تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد، وفقًا لحكم صادر عن المحكمة العليا في البلاد.

اختطف كيماني ومويندا ومويروري في 23 يونيو 2016 بعد أن تركوا المحاكم خارج المدينة. وتم اكتشاف جثثهم بعد أسبوع في نهر على بعد أكثر من 100 كيلومتر من نقطة الاختطاف.

أثارت عمليات القتل ضجة في كينيا حيث تنتشر حالات القتل خارج نطاق القضاء، حيث أبلغت بعض المنظمات عن 127 حالة قتل على أيدي الشرطة و 25 حالة اختفاء قسري في عام 2022 وحده.

كينيا ضابط شرطة بالاعدام محكمة نيروبي

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