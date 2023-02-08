من 4 إلى 10 كجم.. تلاميذ اليابان تصرخ: شنط المدرسة ثقيلة للغاية

إنه مشهد مألوف كل يوم من أيام الأسبوع صباحًا وبعد الظهر في جميع أنحاء اليابان: أطفال لا تتجاوز أعمارهم 6 أعوام يعانون من صرير تحت ضغط حقيبة ظهر جلدية مكتظة بالكتب المدرسية.

لكن الأطفال أنفسهم يتحدثون الآن ، ويشكون من أن حقائب الظهر الخاصة بهم ثقيلة جدًا لدرجة أنهم يتركونهم يعانون من آلام في الظهر والكتفين.

ويقول مسح أجرته مؤخرًا شركة فوت-مارك، الشركة المصنعة لملابس السباحة لأطفال المدارس ومقرها طوكيو، إن أكثر من 90% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا الذين يستخدمون حقيبة الـ راندوسيرو بأن الوزن يمثل مشكلة.

في تقرير عن استطلاع شمل 1200 من الآباء وأطفالهم في الصف الأول والثاني والثالث، قال يوميوري شيمبون إن 93% من التلاميذ يعتقدون أن حقائبهم ثقيلة للغاية- وهو رأي يشاركه 90% من أولياء الأمور.

وفقًا لصحيفة يوميوري ، يبلغ متوسط وزن حقائب راندوسيرو المليئة بالكتب والأدوات الأخرى 4.28 كجم، ارتفاعًا من 3.97 كجم في عام 2022. وأضافت الصحيفة أن بعض الأطفال يعانون من حقائب الظهر التي يزيد وزنها على 10 كجم.

يشتكي واحد من كل أربعة أطفال تقريبًا ممن ذكروا مشكلة الوزن من آلام في الكتف أو الظهر، بينما قال 65% من جميع المستجيبين إنهم يرغبون في استبدال راندوسيرو بشيء أخف.