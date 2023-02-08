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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 حيل للتخلص من آلام الظهر القوية

آلام الظهر
آلام الظهر

يعاني عدد كبير من الأشخاص من آلام الظهر سواء بشكل مؤقت أو دائم وهى من أكثر المشكلات الصحية شدة فهى تسبب ألمًا قويًا يعطل حياة الإنسان .

وقدم موقع “ NHS” بعض النصائح التى تعلمك كيفية تخفيف آلام الظهر المؤقتة والمزمنة .

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غالبًا ما تتحسن آلام الظهر من تلقاء نفسها في غضون بضعة أسابيع وهناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تسريع الشفاء:
-حافظ على نشاطك وحاول الاستمرار في أنشطتك اليومية

-تناول الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين 

-لا ينصح باستخدام الباراسيتامول بمفرده لـ آلام الظهر ولكن يمكن استخدامه مع مسكن آخر للألم

-استخدم كيس ثلج أو كيس من البازلاء المجمدة ملفوفًا في منشفة شاي لتقليل الألم والتورم

-استخدم عبوة حرارية أو زجاجة ماء ساخن ملفوفة في منشفة شاي لتخفيف تصلب المفاصل أو تشنجات العضلات

-حاول القيام ببعض التمارين وتمارين الإطالة المخصصة لعلاج آلام الظهر
-لا تمكث في السرير لفترات طويلة من الزمن لأنها تسبب وتزيد آلام الظهر
 

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