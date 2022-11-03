عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية أو جراحة.. طرق للتخلص من آلام الظهر الشديد

صدى البلد

تحول ألم أسفل الظهر إلى مرض مزمن في الهند في الوقت الحاضر. ينتشر الاضطراب الآن بين الشباب وكذلك كبار السن. 

تتعرض أقراص العمود الفقري وعضلات الظهر لضغوط شديدة بسبب ساعات العمل الطويلة ونمط الحياة الذي يتسم بقلة الحركة ، مما يؤكد حاجتنا إلى اتخاذ إجراءات وتجنب أي مشاكل طويلة الأجل. 

 الأطفال والمراهقون الذين يعانون من آلام الظهر المستمرة قد يفعلون ذلك لأسباب متنوعة ، بما في ذلك الحوادث المتعلقة بالرياضة ، وإصابات المفاصل المرنة ، والمشاكل الخلقية في العمود الفقري. 

 

 

قد تكون آلام الظهر أيضًا علامة على مشاكل صحية أخرى غير ذات صلة ، مثل مشاكل الكلى ، والتي يمكن أن تؤدي إلى آلام أسفل الظهر على جانبي العمود الفقري. يمكن أن تحدث آلام الظهر أحيانًا بسبب الأورام. 

 

 

نصائح للمساعدة في الحفاظ على صحة العمود الفقري ومنع آلام الظهر
1. حافظ على وضعية جيدة
عادة ما يتراخى الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم كثيرًا مما يضغط على عضلات الظهر والعمود الفقري والرقبة ويسبب الألم. وبالمثل ، غالبًا ما يستلقي الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة على بطونهم مع تقويس أعناقهم لأعلى مما قد يؤدي إلى تلف العمود الفقري. ومن ثم ، فإن الحفاظ على وضعية منتصبة تتماشى مع الرقبة وأسفل الظهر واتباع شاشة سطح المكتب أو مستوى الكمبيوتر المحمول الصحيح يمكن أن يمنع تلف العمود الفقري.

2. أخذ فترات راحة قصيرة
يمكن أن يساعد أخذ فترات راحة قصيرة ومتكررة في الحد من الإجهاد الذهني المرتبط بالعمل ، وكذلك الضغط البدني على العمود الفقري لدينا. الجلوس في وضع واحد لساعات طويلة غير صحي ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم آلام الظهر. وبالتالي ، ينصح بالحركة أثناء العمل لفترات أطول لأنها تقوي العضلات والأعصاب. 

 

المشي 

يعد المشي السريع المنتظم وسيلة سهلة وفعالة لتخفيف آلام الظهر والعمود الفقري. يمكن أن يساعد المشي وممارسة الرياضة أيضًا في تقليل الوزن وزيادة تدفق الدم إلى عضلات العمود الفقري ورفع مستويات الأكسجين والمغذيات في الدم مما يجدد العضلات ويخفف الألم.

4. اعتماد نظام غذائي متوازن
تجنب الأطعمة الدهنية واستهلاك الكثير من الماء يمكن أن يساعدك أيضًا في تجنب مشاكل الظهر والعمود الفقري. يمكن أن يساعدك تناول وجبات منخفضة الدهون والكالسيوم والبروتينات المليئة بالمعادن الأساسية في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة ويمكن أن يقلل الضغط الكلي على عمودك الفقري.

الم اسفل الظهر الظهر العمود الفقرى علاج الم الظهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

مفيش وقت تقلب وشك .. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ نجم الأهلي

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

ترشيحاتنا

كانت عاملة حلفة كبيرة..محامي شيرين يكشف مفاجآت بالجملة بعد خروجها من المستشفى

مانشستر يونايتد يفوز على سوسيداد بهدف في الدوري الأوروبي

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

أرقام أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر

أرمينيا تقصف مواقع حدودية لجيش أذربيجان

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدل تاريخي حول السيد البدوي..من هو القطب الصوفي الذي حير الجميع ؟

تحليل صادم .. هذه التورتة سبب وفاة الشيف أسامة السيد

عيطي أسبوع واحد .. أمينة شلباية توجه رسالة للمطلقات

بإطلالة رياضية جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ