كيف تتعامل رأس البر مع ارتفاع الأمواج والأمطار الغزيرة؟.. شاهد

لليوم الثانى على التوالى واصلت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، أعمال شفط مياه الأمطار والأمواج المرتفعة التي أغرقت الشوارع.

ومن جانبها تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر للتعامل مع موجة الطقس السئ و هطول الأمطار، حيث تم الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار والأمواج بشوارع المدينة..

وقد تم مراجعة بالوعات صرف الأمطار، علاوة على تمركز المعدات بمناطق مختلفة لرفع اى تراكمات لمياه الأمطار أولا بأول، لتيسير الحركة المرورية.

ومن جانبها أكدت " الدكتورة منال عوض " على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية ، لافتة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة..

كان قد تعرضت المحافظة على مدار الايام الماضية لموجه من الأمطار الغزيرة هلى كافة أنحاء البلاد وخاصة رأس البر التى شهدت غرق الكافيهات والمطاعم المطلة على الشاطيء مباشرة نتيجه لارتفاع الامواج.

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