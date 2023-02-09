السيد حمدي: لاعبو الأهلي لا يعرفون الخوف وقدموا مباراة تكتيكية جيدة

أكد السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق أن، لاعبي النادي الأهلي لديهم خبرات كبيرة، ومروا بالعديد من المواقف، ولديهم ثقة كبيرة في أنفسهم، ولكن عندما تواجه خصم مثل ريال مدريد، من الطبيعي، أن يكون الأمر صعب في البداية، ولكن مع مرور الوقت، اللاعيبة بتبدأ تدخل في أجواء اللقاء .

وأوضح السيد حمدي، خلال تصريحات له في برنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي "عمرو خليل" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن إهدار الفرص الكثيرة وعدم التقدم للأمام في بعض الأوقات هو قلة في الخبرة لبعض اللاعبين فقط، وموضوع الخوف هو غير موجود في قاموس النادي الأهلي من الأساس، ولكن اللاعبين يعلموا جيدا انهم في مواجه ريال مدريد، معلقا: "ربنا يعين اللاعبين على الضغط الذين كانوا فيه.

الأهلي قدم مباراة كبيرة

وأشار السيد حمدي إلى أن، النادي الأهلي قدم مباراة تكتيكية كبيرة، برغم هذه النتيجة وأنه تفاجئ بمدرب الأهلي مارسيل كولر، يبدأ بلاعبين فقط في خط الوسط وهم عمر السولية وديانج، بدلا من ثلاثة لاعبين، مثل اللقاءات الماضية، وأن جميع الناس توقعت أن يبدأ بثلاثة لاعبين في خط الوسط، متابعا أنه يجب مراعاة أن الأهلي لا يحتك بفرق أوروبية كثيرا، وإنما يلاقي فرق الدوري المصري أغلب الوقت.