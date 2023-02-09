عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيد حمدي: لاعبو الأهلي لا يعرفون الخوف وقدموا مباراة تكتيكية جيدة

السيد حمدي لاعب الأهلي
السيد حمدي لاعب الأهلي

أكد السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق أن، لاعبي النادي الأهلي لديهم خبرات كبيرة، ومروا بالعديد من المواقف، ولديهم ثقة كبيرة في أنفسهم، ولكن عندما تواجه خصم مثل ريال مدريد، من الطبيعي، أن يكون الأمر صعب في البداية، ولكن مع مرور الوقت، اللاعيبة بتبدأ تدخل في أجواء اللقاء .

 

وأوضح السيد حمدي، خلال تصريحات له في برنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي "عمرو خليل" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن إهدار الفرص الكثيرة وعدم التقدم للأمام في بعض الأوقات هو قلة في الخبرة لبعض اللاعبين فقط، وموضوع الخوف هو غير موجود في قاموس النادي الأهلي من الأساس، ولكن اللاعبين يعلموا جيدا انهم في مواجه ريال مدريد، معلقا: "ربنا يعين اللاعبين على الضغط الذين كانوا فيه.

 

الأهلي قدم مباراة كبيرة

 

وأشار السيد حمدي إلى أن، النادي الأهلي قدم مباراة تكتيكية كبيرة، برغم هذه النتيجة وأنه تفاجئ بمدرب الأهلي مارسيل كولر، يبدأ بلاعبين فقط في خط الوسط وهم عمر السولية وديانج، بدلا من ثلاثة لاعبين، مثل اللقاءات الماضية، وأن جميع الناس توقعت أن يبدأ بثلاثة لاعبين في خط الوسط، متابعا أنه يجب مراعاة أن الأهلي لا يحتك بفرق أوروبية كثيرا، وإنما يلاقي فرق الدوري المصري أغلب الوقت. 

النادي الأهلي السيد حمدي ريال مدريد سي بي سي مارسيل كولر ديانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل

الأهلي يخسر | تعليق خالد الغندور على رباعية ريال مدريد

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

ترشيحاتنا

جرام الذهب يسجل 1.474 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الخميس

ذكر سهل يغفرلك كل ذنوبك.. ردّده كل يوم قبل نومك

بعد الزلزال المدمر.. الرئيس التركي يتفقد المناطق المتضررة في ولايتي هاطاي وأضنة

تجاوز الريال حلم.. حسن المستكاوي يعلق على هزيمة الأهلي

عارفين أنه هيحصل..أول تعليق من الأهلي على قرارات الفيفا حول غرامة كهربا..فيديو

كولر صفقة الموسم.. إبراهيم عبد الجواد: الأهلي كسب من مباراة ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جددي سفرتك.. طريقة عمل حواوشي بابا غنوج

بفستان غريب .. أحلام تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

طرد لابورتا الجاحد.. تعرف على شروط ميسي للعودة إلى برشلونة

خطير ومميت .. مرض معدٍ يصيب الماشية

فيديو

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ