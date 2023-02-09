ناقد رياضي: سقوط لاعبي الأهلي بعد انتهاء المباراة من صدمة النتيجة |تفاصيل

أكد الناقد الرياضي محمود ماهر أن، بعد انتهاء مباراة فريق النادي الأهلي وفريق ريال مدريد سقط لاعبي الأهلي على الأرض، بعد المجهود الكبير الذي قدموه، وكان هناك شعور بالصدمة، بسبب نتيجة المباراة، الغير معبرة عن سير اللقاء، فكان هناك إهدار للعديد من الفرص، التي لا تضيع أمام المرمى.

وأوضح محمود ماهر، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي "عمرو خليل" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن بعد تغيرات مارسيل كولر مدرب الأهلي، التي أجراها في الشوط الثاني، ظهر الأهلي بشكل مختلف تماما واستطاع تسجيل هدف، وكان قريب جدا من إدراك هدف التعادل، ولكن واجه سوء حظ، وإهدار الفرص، مثل كرة أفشه، وفرصة طاهر محمد طاهر، ولكن حارس مرمى ريال مدريد، الحارس البديل قدم أداء رائع اليوم، وعلى المدى البعيد سيكون حارس كبير لفريق ريال مدريد بعد كرتوا.

الخطأ الدفاعي أهدر مجهود الفريق

وأشار محمود ماهر إلى أن، الأهلي أيضا قدم أداء كبير بالشوط الأول، ولكن الخطأ الدفاعي الساذج الذي حدث، ونتج عنه الهدف قد أهدر مجهود الفريق، ولكن قدر الله ما شاء فعل، لازالت هناك فرصة للحصول على المركز الثالث، في مواجهه فريق فلامينجو البرازيلي، لتشريف الكرة المصرية والأفريقية.