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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامي: الأهلي شرف الكرة المصرية والأفريقية وقدم مباراة جيدة رغم الهزيمة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أكد الإعلامي عمرو خليل أن منذ قليل قد انتهت مباراة النادي الأهلي ونادي ريال مدريد، وأن رغم خسارة النادي الأهلي وكلمه قدم في المجمل مباراة جيدة أمام خصم قوي وهو ريال مدريد مضيفا أن الكرة المصرية والإفريقية ظهرت بخير وجه بعد الأداء الذي قدمه النادي الأهلي

 

وأوضح عمرو خليل خلال برنامجه "من مصر المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن من الطبيعي بعد "الخضة" في الشوط الأول من لاعبين بحجم مودريتش وكروس وفنيسيوس أن يكون الأداء سيء وينتهي الشوط بتأخر الأهلي، ولكن في الشوط الثاني مع التغيرات الأهلي قدم أداء كبير وأهدر العديد من الفرص وسجل هدف وقدم أداء جيد.

 

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وأشار عمرو خليل إلى أن فريق الأهلي سوف يواجه فريق فلامينجو البرازيلي على المركز الثالث والرابع وفريق ريال مدريد سوف يلاقي فريق الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، متمنا فوز فريق الهلال وأن يصبح اللقب عربي لأول مرة.

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