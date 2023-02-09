عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور القاهرة: غلق طريق الأوتوستراد لتنفيذ أعمال رفع الكمرات الخاصة بكوبري الدوران

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخاصة بكوبرى الدوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد أمام المجزر الآلى.

وطبقاً للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإن الأمر يستلزم غلق كلى لمحور الأوتوستراد بالوصلة من شارع الصيانة وحتى كوبرى الأباجية علي ان يتم تحويل حركة المرور إلى الإتجاه الآخر "المواجه" بالتناوب مع تنفيذ فواصل لفصل حركة المرور أثناء فترة التنفيذ فقط.

وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9/2/2023 ولمدة (4 ليالى فقط) بدايةً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

مرور القاهرة الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق طريق طريق الأوتوستراد الأوتوستراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

الأهلي يخسر | تعليق خالد الغندور على رباعية ريال مدريد

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

بعد إيقاف شهادات الـ 25%.. 3 بنوك تطرح شهادة استثمارية بأعلى عائد

موضوعات متعلقة

ضبط زوجين بعد تشاجرهما وتحطيم محتويات الشقة بالقاهرة

تحويلات مرورية لإستكمال مسار الأتوبيس الترددي بالدائري والقاهرة الجديدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بالآلاف.. أرقام صادمة لأعداد قتلى الزلزال في تركيا

لدعم ضحايا زلزال تركيا.. تفاصيل بيع قميص رونالدو

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 9-2-2023

مفيش صلاة اسمها الشفع .. وكيل وزارة الأوقاف يوضح

تبرعات السعودية لسوريا وتركيا تتجاوز 62 مليون ريال

في زيارته الخارجية الثانية.. لماذا ذهب زيلينسكي إلى فرنسا وبريطانيا بشكل مفاجئ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع شائع من الريجيم يصيبك بهذه الأمراض| تجنبه فورا

جددي سفرتك.. طريقة عمل حواوشي بابا غنوج

بفستان غريب .. أحلام تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

طرد لابورتا الجاحد.. تعرف على شروط ميسي للعودة إلى برشلونة

فيديو

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ