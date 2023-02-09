ارسم مستقبلك.. انطلاق الدورة الثانية لملتقى "إيديوتيك" للتعليم الفني والتكنولوجي 20 فبراير

تنطلق فعاليات الملتقى الدولي الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023 " يومي ٢٠-٢١ فبراير الجاري، تحت شعار "ارسم مستقبلك "، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية ، والاستثمار فى المنتج البشرى.



ينعقد الملتقى برئاسة ورعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحظى النسخة الثانية من الملتقى برعاية وحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة.



كما يشارك في رعاية الملتقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.



وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، بأن الملتقى يعقد بالشراكة مع هيئات دولية و محلية من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من المعونة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي ومدارس المصرية للاتصالات واتحاد الصناعات المصرية وأكاديمية ناس، وتأهيل إحدى مؤسسات نهضة مصر وبالتعاون مع شركاء الصناعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، ومدارس التعليم الفني المزدوج.



وأشار، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إلى أن وزارة التربية والتعليم تتبنى استراتيجية لتطوير التعليم الفني، تم إطلاقها منذ عام 2018، كما تم إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.

وأكد نائب وزير التعليم، الأهمية القصوى التي توليها الدولة للارتقاء بمسار التعليم الفني وتحقيق الهدف المنشود منه، مضيفا أنه ‎تم تطوير أغلب مناهج مدارس التعليم الفنى، بالإضافة إلى استحداث برامج ومناهج جديدة، كذلك تقديم نموذج المدارس التكنولوجية التطبيقية، مشيرا إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخص منظومة التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص، في ظل التحديات الحالية، منها ما يتعلق بالجودة ومواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، مشددا على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها بشأن تطوير منظومة التعليم الفني وتحديثه و حشد جهود المعنيين بهذه القضية المحورية.

ملتقى «إديوتك» الثانى للتعليم الفني سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء و المعنيين



من جانبه قال الدكتور علي شمس الدين، مقرر اللجنة المنظمة للملتقى، ورئيس جامعة بنها الأسبق، إن ملتقى «إديوتك» الثانى للتعليم الفني سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء و المعنيين في نقاشات حول ركائز التحول الرئيسية التي تنفذها كلا من وزارات التربية والتعليم ، والتعليم الفني والتخطيط والصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات، ومختلف الوزارات والهيئات المعنية لتلبية الاحتياجات المهنية الجديدة، فضلا عن مناقشة مستقبل التعليم الفني والمهني واتجاهات وظائف ومهارات المستقبل بما يخدم خطة الدولة ٢٠٣٠ وبناء مصر الحديثة.

محاور ملتقى «إديوتك» الثانى للتعليم الفني

وكشف شمس الدين عن جانب من محاور الملتقى، لافتا إلى أنها تدور حول جهود وزارة التخطيط لإنشاء مجالس المهارات القطاعية الجديدة بالتعاون مع مؤسسات الأعمال، ودعم تطوير التعليم الفني من خلال رؤى المستفيدين في سوق العمل، بالإضافة إلى الجديد فيما يتعلق بتطوير المناهج و نظام الجدارات، و الجودة و الاعتماد لمؤسسات التعليم الفنى و تطوير تغيير الصورة الذهنية عن خريجي التعليم الفني وإظهار ما يحمله هذا التعليم من فرص لخريجيه، بجانب دعم وتطوير الربط بين التعليم الفني والثورة الصناعية والتكنولوجية الرابعة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مع التوسع في فتح مسارات التعليم الفني بالتعليم العالي.

وأشار شمس الدين، إلى أن محاور المنتدى، تشتمل أيضا على عرض دراسات حول استكشاف فرص سوق العمل الدولي لخريجي التعليم الفني ومجالاته، بجانب عرض الجديد فى بناء نظم الجودة الداخلية بمؤسسات التعليم الفني بعد إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى البنية المؤسسية والتشريعات المحفزة لرجال الأعمال المصريين وغير المصريين للاستثمار في هذا التعليم، و العمل على الربط بين التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية مهارات ريادة الأعمال من خلال الأعمال وحاضنات الأعمال والنقابات.

وأوضح أن المعرض المصاحب للملتقي يستهدف إشراك أصحاب العمل فى منظومة التعليم، من خلال تطوير وتوسع التعلم القائم على العمل وتقديم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كذلك أهمية إطلاق مبادرات وطنية بالشراكة مع الشركاء الدوليين.

في ذات السياق، قال الدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة التعليم الفني، شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات السابقة، موضحا أنه تم العمل وفقا لرؤية واستراتيجية محددة تستهدف خلق آفاقا جديدة لمواجهة التحديات التي تخوضها الدولة، مشددا على أن هناك تعاون ودعما كبيرا من قبل مختلف مؤسسات الدولة لمنظومة التعليم الفني.



ولفت رئيس قطاع التعليم الفني، إلى أنه لابد وأن تتغير الثقافة والنظرة إلى التعليم الفنى تتحسن والإقبال يزيد، مضيفا أن العالم يسير إلى الأمام الآن بالتعليم الفني، مؤكدا تشجيع الدولة للتعليم الفني وتقديم كافة الدعم سواء الفني أو التقني للارتقاء بالمنظومة ككل.

وأضاف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس قطاع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لمسار التعليم الفني، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام ظهر جليا بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى وصلت إلى ٤٥ مدرسة لافتا إلى أن الرئيس، دعا إلى أهمية تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجي التعليم الفني، موضحا أن الوزارة تسير بخطة شاملة للارتقاء بمستوى التعليم الفني، بوجود العديد من المجالات الجديدة التي تتواكب مع سوق العمل.

وكشف رئيس قطاع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، عن تخصصات الحديثة للمدارس التكنولوجية الجديدة قائلا أن منها مدارس معنية بعلوم نظم الشبكات والمعلومات، وعلوم الطاقة الجديدة و المتجددة، والصيانة الكهربائية، وتصميم المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وصناعة الحلي و المجوهرات، لافتا إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لتبادل وجهات النظر والخروج بتوصيات تنفذ على أرض الواقع وتنفيذ الرؤية الطموحة للدولة والارتقاء بمسار مهم مثل التعليم الفني والاستفادة منه في ظل التوجه العالمي نحو التعليم الفني لما حققه من تقدم و ازدهار فى كثير من دول العالم.