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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

20 جنيها رسوما وضرائب على الدراجات النارية في قانون المرور ..تفاصيل

دراجات نارية
دراجات نارية

حدد قانون المرور الصادر من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قيمة الرسوم والضرائب على السيارات فى قانون المرور.

وأضافت المادة الثانية من قانون المرور فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة  كالاتي:

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير قيمة الرسوم والضرائب على السيارات فى قانون المرور:

قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور:
ملاكي (بالسعة اللترية):

- (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300

 - (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600

- (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000

- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500

- (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500

- (1000) ألف جنيها عن سيارات الجمرك

- (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية

- (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص

- (200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات

- (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام

-(200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة

- (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس

- (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة 

- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7

- (300) ثلاث مائة جنيها عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 

- (400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام

- (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة 

- (500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة

- (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية

- (100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز

- (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي

- (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب

- (600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة

الرسوم الضرائب السيارات النقل الذكي قانون المرور

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