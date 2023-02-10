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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سكر وليمون.. السر في تخزين صلصة الطماطم بموسمها

صدى البلد

يمكن أن يكون صنع صلصة الطماطم الخاصة بك طريقة سهلة لتوفير المال. ومع ذلك ، من المهم تخزين الصلصة بشكل صحيح.

 

فكيف يمكنك تخزين صلصة الطماطم محلية الصنع؟

يمكنك استخدام الحاويات البلاستيكية أو أكياس التجميد القابلة لإعادة الإغلاق ، ولكن أفضل طريقة لتخزين صلصة الطماطم محلية الصنع تكون في وعاء زجاجي ، يعلوه غطاء معدني. 

ستحافظ هذه البرطمانات على صلصة الطماطم طازجة في الخزانة لأكثر من عام ، دون فقدان أي نكهة. 

 

من السهل تخزين الصلصة المبردة في أوعية بلاستيكية آمنة للاستخدام في المجمد ، وذلك ببساطة عن طريق وضعها في الثلاجة وإحكام غلقها ووضع العلامات عليها ووضعها في الفريزر. سيستمر لمدة 3 إلى 4 أشهر 

 

إذا كنت تستخدم أوعية بلاستيكية ، يجب أن تنتظر حتى تبرد الصلصة تمامًا أولاً ، وإلا فإنك تخاطر بإذابة الصناديق أو الأكياس ، يجب دائمًا تخزين صلصة الطماطم في مرطبانات زجاجية بينما لا تزال الصلصة ساخنة.

والسبب في ذلك هو أن الحرارة هي التي تتسبب في سحب الأغطية المعدنية للأسفل بينما يبرد الخليط ، بحيث تعمل آلية منع التسرب. 

 

كما يجب أن تضف عصير الليمون أو حامض الستريك مباشرة في الزجاجات
هذا جزء مهم جدًا من عملية الحفظ ، خاصة إذا كنت لا تقوم بتجميد البرطمانات بمجرد امتلائها.

تحتوي صلصة الطماطم على درجة حموضة عالية ، وكلما زاد الرقم الهيدروجيني للمنتج ، زاد خطر تطور الكائنات الحية الخطرة. الكائنات الحية مثل Clostridium botulinum ، التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي ، يمكن أن تنمو في أوعية صلصة الطماطم إذا ظل الرقم الهيدروجيني للصلصة أعلى من 4.6.

للوقاية من ذلك ، اجعل الصلصة أكثر حمضية عن طريق إضافة إما ملعقة كبيرة من عصير الليمون أو نصف ملعقة صغيرة من حامض الستريك لكل وعاء قبل ملئه.

لا تقلق بشأن تأثير ذلك على الصلصة نفسها ؛ قد تجد أنه لا يوجد فرق في المذاق عندما تأكل الصلصة ، ولكن إذا كانت حمضية للغاية في النكهة ، فقم بإضافة 2معلقة سكر لتعويض الحموضة

التسمم الغذائي الطماطم الحموضة صلصة صلصة الطماطم

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