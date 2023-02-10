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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تواصل إنجازاتها بقنا.. تسليم مجمع الخدمات الزراعية لمجلس أبومناع بدشنا

تسليم مجمع الخدمات
تسليم مجمع الخدمات الزراعية بأبومناع

تسلمت الوحدة المحلية بأبومناع غرب، بمركز دشنا، شمال قنا، مجمع الخدمات الزراعية، ضمن مشروع مبادرة “حياة كريمة”، بإشراف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس المركز.

 

جرى تسليم مبنى المجمع، للجنة برئاسة الحسيني صبري، نائب رئيس مدينة دشنا ، وحماده صلاح جيلاني، رئيس القرية، وبحضور أعضاء اللجنة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية والشركة المنفذة، للبدء في إجراءات التشغيل لخدمة المواطنين.

 

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وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، إن القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى.

 

وأوضح جيلانى، بأن مجمع الخدمات الزراعية، مقام على مساحة 330م، ويضم "وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مكتب إرشاد زراعي"، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بلغت 100٪، والذي سيعمل على إحداث نقلة نوعية، في مستوى الخدمات الزراعية المقدَّمة للمواطنين.

 

وأكد رئيس الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، بأن المجمع سوف يحدث تنمية شاملة بالقرية، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى، والاعتماد على أنظمة الرى الحديث.

 

 

تسليم مجمع الخدمات الزراعية بأبومناع

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قنا دشنا حياة كريمة مجمع الخدمات الزراعية أبومناع غرب

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