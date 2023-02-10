"الوحدة الاقتصادية": مصر لعبت دورا رائدا في التعامل مع الأزمات العربية

أكد السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنّ من أهم تجليات الوحدة الاقتصادية العربية وأهم ظواهر الوحدة الحقيقية هي حرب أكتوبر 1973م، حيث كان دور مصر مشهودا ورائدا في هذا الصدد.

وأضاف الني خلال حواره ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجلس لديه ميزة العمل مع القطاع الخاص ومنظمات العمل العربي المشترك الأخرى، كما أن المجلس يصدر قرارات فيما يتعلق بتبني القطاع الخاص من خلال الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التي تشمل قطاعات عديدة، بواقع 5 قطاعات، منها الصناعة والإنتاج، النقل، الخدمات، الثقافة، والاستثمار.

وتابع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنّ المجلس يوجد به 10 دول عربية، مشددًا على ان الدول العربية كلها تريد الوحدة الاقتصادية العربية، وكلها تريد أن يكون الجانب الاقتصادي للدول العربية قويا، وأن يكون هناك تطوير وتعزيز للعمل العربي المشترك.