محمد صلاح: نتائج الزمالك لن تتحسن في ظل تواجد فيريرا ونبيه سويا

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، أنه كان يؤيد استمرار أسامة نبيه كمدير فني للزمالك وعدم عودة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا للفريق مرة أخرى.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " كنت أتمنى استمرار أسامة نبيه في مهمته كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم وعدم عودة فيريرا مرة أخرى".

وتابع: " في ظل تواجد أسامة نبيه مع فيريرا فلن ينجح الثنائي والروح الطيبة بينهما لن تظهر سوى أمام الكاميرات فقط".

وأتم: " فيريرا يرفض التشاور مع المدربين المصريين في جهازه الفني، بالإضافة لأنه مدرب عنيد للغاية".