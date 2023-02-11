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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراسة: الزواج غير الناجح أفضل من العزوبية.. اعرف السبب

صدى البلد

علقت نرمين شاكر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، على وجود دراسة أجنبية تشير إلى أن الزواج غير الناجح أفضل من العزوبية.

وقالت : نرمين شاكر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الدخول في علاقة زواج هى احتياج نفسي للشخص، وتكوين الأسرة وإنجاب أطفال هو هدف من أهداف الزواج.

واسترسلت: تكوين أسرة يعطي للشخص هدوء نفسي حتى وإن لم تستمر علاقة الزواج وحدث انفصال.

وأكملت: الشخص الذي لم يخوض تجربة الزواج يشعر بوجود نقص في حياته بعد سن الـ 40، ولكن عند التقدم بالعمر سيشعر بالنقصان.

ولفتت إلى أن علاقات عبر السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي غير صحية حيث أنها غير قادرة على أن تحل محل العلاقات المباشرة.
 

 

الزواج الزواج الغير ناجح العزوبية الطب النفسي اخبار التوك شو

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