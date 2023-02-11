شاهد... كيف عبر الفنانين ورواد التواصل الاجتماعي عن مأساة سوريا وتركيا

عبر فنانون ورسامون أتراك وأجانب، بنشر لوحات عديدة عن مأساة الزلزال المدمر بسوريا وتركيا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، للتعبير عن مواساتهم وتضامنهم مع ضحايا الكارثة التي ضربت سوريا وتركيا والتي تعبر عن تلاشي الآمال للوصول للناجحين وذلك مع وصول الكارثة ليومها الخامس؛ بالإضافة إلى أن حصيلة القتلى تخطت أكثر من 22,000 قتيل فيما تخطى عدد المصابين حوالي 80 ألف شخص وعدد القتلى يرتفع بوتيرة سريعة مع مرور الوقت نتيجه الزلزال.

وعرضت قناة العربية الإخبارية، تقريرا عن الفنون والرسوم المختلفة التي تعبر عن جهود البحث والإنقاذ، حيث يعد زلزال سوريا وتركيا من أكثر الزلازل الدموية في العالم منذ أكثر من عقد من الزمان؛ فهو دمر آلاف المباني ودفن أسر بأكملها تحت الركام كما شرد مئات الآلاف من الأشخاص.