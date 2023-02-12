مدرب منتخب المغرب السابق يقترب من تدريب البرازيل

كشف تقرير صحفي عن تلقي وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب المغرب من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للتفاوض حول تعيينه كمدير فني لمنتخب السامبا .

وحسب صحيفة "دنيفني أفاز" البوسنية فإن المدرب بالفعل تلقي اول اتصال مع الاتحاد البرازيلي ولكن لا يعلم ماذا سيحدث بعد ذلك وكل شئ يحتاج لتقارب ملموس .

وأكملت الصحيفة : المدرب تلقي عدة عروض من منتخبات وطنيه عدة وسيختار الافضل ولكن البرازيل لا يعرف عنها شئ ومن الممكن ان تظهر الاخبار الاسبوع المقبل

جدير بالذكر أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يدرس العديد من السير الذاتية للمدربين، علي رأسم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، حلفا لـ "تيتي" بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم "قطر 2022".