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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية تنظم يوماً علمياً حول الاستخدام العشوائي للعلاج بالأعشاب وتأثيراته على الكلي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مستشفى منية النصر  بمحافظة  الدقهلية، تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وبإشراف الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى بالمديرية فعاليات اليوم العلمي للكلى وذلك بالتعاون مع قسم الكلي بمستشفي دكرنس العام. 

وتم القاء محاضرة بعنوان الاستخدام العشوائي للعلاج بالاعشاب وتأثيراته الضارة على الكلى قدمتها الدكتورة مروة محمود عبدالمنعم نجم اخصائية الصيدلة الاكلنيكية بقسم الكلي بمستشفي منية النصر 

جاء ذلك بحضور اطباء قسم الكلي بالمستشفي وفريق طبي من قسم الكلي بمستشفي دكرنس العام برئاسة الدكتور  محمد رمضان رئيس قسم الكلي بدكرنس

و قدم وكيل الوزارة  الشكر للدكتور عبدالمنعم التهامي رئيس قسم الكلي بمستشفي منية النصر وكافة العاملين بالقسم علي حرصهم المستمر علي التطوير المستمر ومتابعة كل جديد لاجل خدمة المرضى.

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دقهلية خدمة المرضي بالدقهلية اليوم العلمى مستشفى منيه النصر وكيل وزارة الصحة وكيل الوزارة مستشفى دكرنس مستشفى دكرنس العام

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