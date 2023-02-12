شاهد| لحظة القبض على مطور عقاري تركي قبل هروبه في مطار إسطنبول

كشفت لقطات مصورة لحظة القاء الشرطة التركية، القبض على مطور عقارات أثناء محاولته للفرار من البلاد بعد إنهيار مبناه السكني خلال الزلزال.

القبض على مطوري العقارات

يظهر مقطع فيديو لحظة اعتقال مطور العقارات التركي حمد يسار كوسكون في مطار إسطنبول يوم الجمعة أثناء محاولته مغادرة البلاد إلى الجبل الأسود.

ويعد كوسكون هو المقاول الخاص بمبنى رونيسانس السكني الذي انهار في أنطاكيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، اصدت السلطات التركية 131 مذكرة إعتقال، وسط أدعاءات بأن مطوري العقارات تجهلوا اللوائح وسمحوا ببناء مباني سكنية ردئية لمواكبة الطفرة العقارية المزدهرة بتركيا.

لحظة القبض على احد المطوري العقارات بتركيا قبل هروبة من البلد



ويبين الفيديو أيضًا رجلًا آخر ، يدعى محمد إرتان أكاي - وهو مطور عقاري لمجمع عائشة محمد بولات السكني الذي انهار في مدينة غازي عنتاب - محتجزًا يوم السبت.



فيما تجاوز عدد القتلى في تركيا 28 ألف شخص منذ وقوع الزلزال يوم الاثنين - مع تحطم المباني التي سقطت - لكن هناك مخاوف من أن يصل هذا الرقم إلى 50 ألف شخص.

