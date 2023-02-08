أعلنت المنتجة والمذيعة من أصل مغربي بمجموعة أم بي سي، هند بوشمبر عن رغبتها في تبني الطفلة المولودة جراء زلزال سوريا

في بلدة جنديرس شمال غرب حلب، فجر يوم الإثنين.

وقالت هند بوشمبر عبر صفحتها الرسمية على تطبيق "إنستجرام": أنا مستعدة أن أكفل وأتبنى هذه الطفلة إذ ليس لها إلا الله، وإذا الإجراءات القانونية تسمح في سوريا، أرجو إيصالي بالمسؤولين والإفادة".

هند بومشمر تعلن رغبتها في تبني الرضيعة المولودة بزلزال سوريا

زلزال سوريا

يأتي إعلان بوشمبر في رغبتها تبني الطفلة المولودة من رحم معاناة زلزلال سوريا إثر انتشار فيديو إخراج الرضيعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من الرجال فوق ركام مبنى مدمر، بينما يهرول رجل من خلف جرافة صفراء وهو يحمل الرضيعة حيث ولدتها أمها وتوفيت مغطاة بطبقة من الغبار الممزوج بالدماء على جسدها الهزيل الذي تدلى منه الحبل السري.

هند بومشمر تعلن رغبتها في تبني الرضيعة المولودة بزلزال سوريا



وتتلقى الرضيعة حاليا العناية الطبية في مستشفى جيهان بمدينة عفرين المجاورة في أقصى شمال محافظة حلب.

وأكدت مواقع سورية وفاة عائلة الرضيعة النازحة من مدينة دير الزور جراء الزلزال بما في ذلك والدتها.