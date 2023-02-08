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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد.. فرحة طفل سوري يرتشف الماء بعد 45 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا

طفل سوري يرتشف الماء
طفل سوري يرتشف الماء بعد 45 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا

بعد بقائه تحت الأنقاض لمدة 45 ساعة لم يستسلم الطفل السوري “محمد أحمد” للموت جراء الزلزل المدمر الذي حصد أرواح الآلاف في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا. 

نجح فريق إنقاذ من بلدية اسطنبول في إنقاذ الطفل السوري من تحت أنقاض مبنى منهار كليا في بلدة هاتاي جنوب تركيا، مساء أمس الثلاثاء،وفقا لما أكدته “العربية”. 

زلزال تركيا 

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام، عملية إنقاذ الطفل الصغير الذي بدأ يرتشف الماء من غطاء زجاجة قبل سحبه من الحطام في ظروف قاسية.

وعلق رئيس بلدية اسطنبول على فيديو إنقاذ الطفل السوري، قائلا: “أحسنت يا محمد، قام فريق البحث والإنقاذ التابع لنا بإنقاذ السوري محمد أحمد من تحت الأنقاض في أنطاكيا”.

وقد تسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في إنهاء حياة 8000 شخص حتي أمس الثلاثاء، كما جرح عشرات الآلاف، ودمرت  آلاف المباني كالمستشفيات والمجمعات السكنية، وسط توقعات من منظمة الصحة العالمية بأن ترتفع الأعداد للأضعاف. 

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