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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظات إخراج طفلة سورية من تحت أنقاض زلزال تركيا ..فيديو صادم

لحظات إخراج طفلة
لحظات إخراج طفلة من تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا

“فرحة نجاة وفظاعة مشهد”.. بهذه الجملة وصفت إعلامية شهيرة لحظات إنقاذ طفلة سورية من تحت أنقاض زلزال تركيا والتي لم تردد حال إنقاذها سوي كلمة “بابا”. 

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الإعلامية تسابيح مبارك محاولات المنقذ لتهدئة الطفلة السورية أثناء إخراجها من ظلمات الأنقاض التي ظلت تحتها لساعات طوال. 

وأضافت في تعليقها على مقطع الفيديو المؤلم: “عندما تختلطُ فرحة النجاة بفجاعة وفَظاعة المشهد، لا يمكنُ لأي تعبير أن يكون مُناسباً، طفلة تخرج من تحت الأنقاض‏، صباحات قاتِمة ومشاهد سوداء جديدة تضاف لذاكِرتنا الجمعية، لُطفك يا الله”.

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لحظات إخراج طفلة من تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا
لحظات إخراج طفلة من تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا

 

لحظات إخراج طفلة من تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا

زلزال تركيا وسوريا 

في هذا السياق، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميجيل أن العالم أمام أسوأ كارثة في المنطقة منذ عقود، في إشارة إلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف الضحايا والمصابين.

وأضاف ميجيل - في اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء  أن 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أرسلوا فرق إنقاذ ومعدات طبية فضلا عن مساعدات عاجلة وإقامة مستشفيات ميدانية إلى سوريا وتركيا.

ولفت المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل 27 فرقة مكونة من رجال الأطفال ومتخصصين ومهندسين من أجل حماية المدنيين من خلال المفوضية الأوروبية يتم التنسيق لتوزيع المساعدات من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد.

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