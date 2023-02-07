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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرف غريب من كلب في الشارع قبل بدء زلزال تركيا

تصرف غريب من كلب
تصرف غريب من كلب في الشارع قبل بدأ زلزال تركيا

قبل بدء زلزال تركيا بوقت قصير، رصد مقطع فيديو تصرفا غريبا لكلب أثناء سيره بالشارع بشكل عادي بالتزامن مع الأبحاث الواردة بشأن شعور الحيوانات مسبقا بالكوارث الأرضية. 

أظهر الفيديو توقف حيوان الكلب فجأة في وسط الشارع ثم بدأه في العواء الشديد وكأنه يحاول تنبيه الناس بما سيحدث بعد قليل من زلزال مدمر راح على إثر قتلي ومصابين بالآلاف. 

زلزال تركيا وسوريا 

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو الذي نشره حساب بحيرة “urmulake” عبر تطبيق “تيك توك” والذي جاء بعنوان: “في منطقة الزلزال بتركيا شوهد هذا الكلب وهو يحاول تنبيه البشر قبل وقت قصير من وقوع الزلزال”: “الحيوانات حاولت تحذيرهم قبلها بدقائق، لكن كيف سيفهمون ذلك”.

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تصرف غريب من كلب في الشارع قبل بدأ زلزال تركيا 
تصرف غريب من كلب في الشارع قبل بدأ زلزال تركيا 

وحتي الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء، قد كشفت السلطات التركية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد فجر أمس إلى 2921 قتيلا و15834 جريحا.

وأضافت السلطات التركية أن 52 ألفا من المنكوبين تم توزيعهم على مراكز إيواء حيث ضرب زلزال ثان بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق تركيا والذي لم تشهده منذ عام 1939م.


وجاء ذلك بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب المنطقة في وقت سابق يوم الاثنين حيث لقي نحو  5000 ألف شخص مصرعهم  في تركيا وشمال سوريا.

 

 

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تصرف غريب من كلب في الشارع قبل بدء زلزال تركيا

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