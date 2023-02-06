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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. إنقاذ الطفل السوري الذي لُقن الشهادتين في زلزال تركيا

إنقاذ الطفل السوري
إنقاذ الطفل السوري الذي لقن الشهادتين جراء زلزال تركيا

“أكثر من نصف جسده الأعلى متدلٍ لأسفل وقدماه تحت أنقاض سطح عقار” هكذا انتشر مقطع فيديو لطفل سوري تم إنقاذه جراء زلزال تركيا وسوريا، الذي بدأ فجر اليوم الاثنين ونتج عنه مئات القتلى  وآلاف المصابين وعقارات سقطت بالكامل خلال ثوان على ساكنيها. 

وأثار مقطع فيديو تلقين الطفل الشهادتين عندما حاول المواطنون الوصول إليه لكنهم فشلوا وسط حزن الملايين من مشاهدي مقطع الفيديو، وتلقين أحد الموجودين الشهادتين له قائلا: «لا تخاف عمو قول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله».

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وبالفعل ردد الطفل الشهادتين وراء الرجل  بصوت  باكٍ ما أثار حالة كبيرة من التعاطف معه والحزن على وضعه حتى  تم إنقاذه، وفقاً لشبكة «أخبار حلب السورية».

وكتبت الصفحة الرسمية لأخبار حلب عبر «فيسبوك»: «أخبار سارة تم انقاذ الطفل العالق في البناء السكني المنهار الذي سبق وتم نشر فيديو للطفل وهو عالق من قدميه، ألف حمدا لله على السلامة».

إنقاذ الطفل السوري الذي لقن الشهادتين جراء زلزال تركيا   
إنقاذ الطفل السوري الذي لقن الشهادتين جراء زلزال تركيا   
إنقاذ الطفل السوري الذي لقن الشهادتين جراء زلزال تركيا   
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