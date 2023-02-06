عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم يفارق صاحبه.. اعرف حقيقة صور كلب زلزال تركيا

حقيقة صور كلب زلزال
حقيقة صور كلب زلزال تركيا اليوم

“كلب يحاول إنقاذ صاحبة من تحت الأنقاض في تركيا” بهذه الجملة انتشرت صور كلب عينيه وأرجله لم تفارق يد صاحبه الذي ظل تحت الأنقاض، لكن هل هذه الواقعة التي وثقتها صور الكلب الوفي حدثت بالفعل خلال زلزال تركيا، الذي وقع صباح اليوم الاثنين من فبراير عام 2023م، وتأثرت به سوريا أيضا.

وعلى الرغم من أن الصورتين تدلان على وفاء الكلب تجاه صاحبه حيث لم يتخل عنه ولم يتركه وحده تحت الأنقاض إلا أن قد أظهر موقع “alamy” للصور أن صور الكلب المتداولة بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم جراء حدوث زلزال تركيا تعود إلى يوم 18 أكتوبر عام 2018م. 

شاهد.. رد فعل مذيعة على الهواء لحظة وقوع زلزال تركيا

زالزال تركيا.. شاهد| صور لانهيار طريق الريحانية بولاية أنطاكيا

الغني والفقير بالشارع.. رسالة مؤثرة من شاب سوري نجا من زالزال تركيا

لقنوه الشهادة..لحظة وداع طفل على سطح عقار نتيجة زلزال تركيا وسوريا

انقذوني.. فيديو مؤثر لشاب تركي يستغيث من تحت أنقاض منزله

لحظة انهيار مبنى أثناء الزلزال المدمر في تركيا.. فيديو

جدير بالذكر، إعلان نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، ارتفاع عداد ضحايا زلزال تركيا الذي ضرب جنوبها، فجر اليوم الاثنين، إلى 1541 قتيلا و9733 شخصا مصابا، كما دمر الزلزال آلاف من المنازل والمباني السكنية.

وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإن زلزال تركيا الذي وصلت قوته إلى  7.8 درجة علي مقياس ريختر يعتبر أكبر كارثة تعيشها تركيا منذ زلزال أرزينجان عام 1939م. 

ولفت الرئيس التركي إلى أنه تم إرسال  فرق إنقاذ إلى المناطق المتضررة، التي تمتد علي الأقل 500 كيلومتر من مركز الزلزال وكذلك طائرات عسكرية وشحن تحمل الإمدادات لإمساعده أعداد ضحايا زلزال تركيا، كما تم نشر 9 آلاف عنصر من فرق الإنقاذ. 

 

لم يفارق صاحبه.. اعرف حقيقة صور كلب زلزال تركيا اليوم
 حقيقة صور كلب زلزال تركيا اليوم
 حقيقة صور كلب زلزال تركيا اليوم

 

 

زلزال تركيا زلزال تركيا اليوم كلب زلزال تركيا زلزال سوريا وتركيا صور زلزال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أمير مرتضي منصور عقب هزيمة الزمالك بثلاثية من فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

مرتضى منصور يدرس الانسحاب من الدوري بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

فلوس سلامة فراويلة..تعليق مثير من ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور علي تأخر الزمالك بهدفين أمام فاركو

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة..عالم هولندي توقع زلزال تركيا المدمر قبل حدوثه بـ 3 أيام

مشاهد مأساوية.. أحمد موسى يعرض اللحظات الأولى لزلزال تركيا وسوريا

الدفاع التركية تدفع بسفينة حربية لميناء الإسكندرون لنقل ضحايا الزلزال

لقطات لـ اندلاع حريق كبير في ميناء إسكندرون التركي بسبب الزلزال

سعر جوال Oppo Reno8 Z في السعودية

ضربتني بزجاجة نبيذ..زوج علا غانم: مراتي تحت تأثير المخدرات..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة..ملك قورة تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم الحب بتفاصيله

ماذا يحدث للجسم عند الشعور بالزلزال؟

شاهد... زوجة محمد نور وأبنائه في العرض الخاص لفيلم "الحب بتفاصيله"

لم يفارق صاحبه.. اعرف حقيقة صور كلب زلزال تركيا

فيديو

اختفوا من الشوارع.. هل تنبأت الحيوانات والطيور بزلزال تركيا وسوريا؟

استقرار الدولار ومفاجأة الذهب | تفاصيل الأسعار .. فيديو

عشرات الضحايا .. تفاصيل زلزال تركيا وسوريا الذي أرعب المصريين

إزاي نستعد لتوابع الزلزال | نصائح مهمة عليك اتباعها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ