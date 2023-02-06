“كلب يحاول إنقاذ صاحبة من تحت الأنقاض في تركيا” بهذه الجملة انتشرت صور كلب عينيه وأرجله لم تفارق يد صاحبه الذي ظل تحت الأنقاض، لكن هل هذه الواقعة التي وثقتها صور الكلب الوفي حدثت بالفعل خلال زلزال تركيا، الذي وقع صباح اليوم الاثنين من فبراير عام 2023م، وتأثرت به سوريا أيضا.

وعلى الرغم من أن الصورتين تدلان على وفاء الكلب تجاه صاحبه حيث لم يتخل عنه ولم يتركه وحده تحت الأنقاض إلا أن قد أظهر موقع “alamy” للصور أن صور الكلب المتداولة بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم جراء حدوث زلزال تركيا تعود إلى يوم 18 أكتوبر عام 2018م.

جدير بالذكر، إعلان نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، ارتفاع عداد ضحايا زلزال تركيا الذي ضرب جنوبها، فجر اليوم الاثنين، إلى 1541 قتيلا و9733 شخصا مصابا، كما دمر الزلزال آلاف من المنازل والمباني السكنية.

وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإن زلزال تركيا الذي وصلت قوته إلى 7.8 درجة علي مقياس ريختر يعتبر أكبر كارثة تعيشها تركيا منذ زلزال أرزينجان عام 1939م.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه تم إرسال فرق إنقاذ إلى المناطق المتضررة، التي تمتد علي الأقل 500 كيلومتر من مركز الزلزال وكذلك طائرات عسكرية وشحن تحمل الإمدادات لإمساعده أعداد ضحايا زلزال تركيا، كما تم نشر 9 آلاف عنصر من فرق الإنقاذ.

لم يفارق صاحبه.. اعرف حقيقة صور كلب زلزال تركيا اليوم

حقيقة صور كلب زلزال تركيا اليوم