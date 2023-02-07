لبنانية تفاجأ بزلزال تركيا أثناء بث مباشر مع صديقاتها بالتيك توك

زلزال تركيا لم يؤثر على سوريا فقد منذ بدئه مع فجر أمس الاثنين، حيث تأثرت به بعض المناطق في لبنان أيضا بما قد يزيد عن مصر، وفي هذا السياق وثق مقطع فيديو صادم لحظات صراخ فتاة لبنانية تدعي “ماريا سلوم” كانت في بث مباشر مع 3 من صديقاتها لها عبر تطبيق “تيك توك”.

زلزال تركيا لم يستأذن ماريا سلوم التي لم يخطر في بالها يوما أن تعيش مثل هذا الموقف المرعب والصعب والذي بدأت على إثره في الصراخ والمناداة على والدتها لتنقذ باقي أهلها النائمين إثر توقف ركبتيها عن الحركة بسبب صدمة زلزال تركيا وسوريا.

زلزال تركيا يؤثر على لبنان

وأوضحت الفتاة في مقطع فيديو لاحق تطمئن فيه متابعها على وضعها الصحي وعائلتها، معلقة: “فكرت حالي إني دايخة، حتى اكتشفت شيئا غريبا بالبيت، وصحيت أمي سريعا تصحي أهلي لأني خوفت عليهم، وهون بلشت أرجف من الهزة، وكل شيء بلش يهز وما كان فيني أمشي، يا قلبي”.

وفي مقطع فيديو لاحق خلال الساعات الحالية، أجابت الفتاة اللبنانية عن سؤال: “حابه أفهم ليش صريخ، مفروض تكبير وصلاة؟”قائلة : “ما توقعت هاي الشيء يحصل، إذا انبتهوا في الأول كنت حاسه إني كنت دايخة، واطلعت لاقيت أهلي نايمين، فخوفت عليهم وصرت أصرخ، الله ما يجرب أحد هاذي الشيء، أصعب موقف شفته في حياته، وارتبط فيه لساني”.

لبنانية تفأجا بزلزال تركيا وسوريا أثناء بث مباشر مع صديقاتها- تيك توك

لبنانية تفأجا بزلزال تركيا وسوريا أثناء بث مباشر مع صديقاتها- تيك توك

لبنانية تفأجا بزلزال تركيا وسوريا أثناء بث مباشر مع صديقاتها- تيك توك

لبنانية تفأجا بزلزال تركيا وسوريا أثناء بث مباشر مع صديقاتها- تيك توك

لبنانية تفأجا بزلزال تركيا وسوريا أثناء بث مباشر مع صديقاتها- تيك توك