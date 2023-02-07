الإعلامي نيشان يروي لحظات مروعة عن زلزال تركيا

روى الاعلامي اللبناني نيشان، تفاصيل شعوره بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا اليوم، وشعر به سكان لبنان، أنه وصل من الاردن الساعة 3.15 وبعد خمس دقائق وقع الزلزال في اثناء تواجده في مطار بيروت.

تابع نيشان، في مداخلة هاتفية لبرنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، : ”عندما خرجت من المطار وعلى مدار الطريق وجدت السيارات مصطفة على جنبات الطريق وعندما سألتهم لماذا أنتم واقفين ؟ قالوا نخشى صعودنا لمنازلنا .

وتابع الإعلامي اللبناني نيشان، أنه منذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، وكثير من المباني تعرضت للتصدع ، قائلاً : الناس خايفة كتير وقت وقوع الزلزال أن يكمل على ما صنعه انفجار مرفأ بيروت من تصدع المنازل ولا أعلم هل هناك إحصاء واضح بلبنان يرصد أوضاع البنايات؟.

وناشد المجتمعين العربي والدولي بالوقوف إلى جانب الشعبين السوري والتركي، قائلاً: هذا وقت التعاضد مع الشعبين لأنهم بحاجة لكل إغاثة".

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم اللبنانية قررت تعليق الدراسة لمدة يومين في المدارس والجامعات خشية الهزات الارتدادية".

وأوضح أن اللبنانيين ومنذ انفجار مرفأ بيروت يشعرون بالقلق والتوتر نفسياً عند وقوع أي انفجار أو شيء لان ذاكرة اللبنانيين لا زالت متعلقة بمرفأ بيروت ويخشون من أي هزة أرضية".

وأوضح أن المساجد والكنائس في لبنان اثبتت اليوم اللحمة لحظة وقوع الزلزال، قائلاً : "الكوارث تعيد اللحمة والتالف بين جميع الأديان والطوائف المختلفة ".