تريزيجيه وكوكا بخير.. مهيب عبد الهادي يطمئن الجمهور بعد زلزال تركيا المدمر

طمأن الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، متابعيه عبر تويتر، على سلامة اللاعبين المحترفين بالدوري التركي، عقب الزلزال المدمر.

وكتب في تغريدة: “الحمد الله تريزجية واحمد حسن كوكا بخير بطمن كل الناس الحمد لله 🙏”.

وأفادت تركيا، في تطور جديد حول الزلزال الذي ضرب البلاد يوم أمس ، بأن الكثيرين من المواطنين، صاروا يعيشون في حالة نكبة.

وذكرت الحكومة التركية أن عدد الضحايا وصل إلى 2379.

وقالت تركيا أن 52 ألفا من المنكوبين تم توزيعهم على مراكز إيواء.

ضرب زلزال ثان بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق تركيا.

وجاء ذلك في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب المنطقة في وقت سابق يوم الاثنين.

لقي نحو 5000 ألف شخص مصرعهم في تركيا وشمال سوريا.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى على جانبي الحدود.

تركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في الصباح الباكر على بعد حوالي 20 ميلاً من غازي عنتاب ، وهي مدينة رئيسية وعاصمة إقليمية في تركيا.

كان الزلزال الأول أكبر كارثة تشهدها تركيا منذ عام 1939 ، وفقًا لما ذكره الرئيس رجب طيب أردوغان.